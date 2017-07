Air France mikt met nieuw initiatief op jongere reizigers

Dekkingsgraad pensioenfondsen kruipt langzaam omhoog

De grote pensioenfondsen in Nederland zijn er in het tweede kwartaal weer iets beter voor komen te staan. Dat danken ze vooral aan de gestegen rente, waardoor hun financiële verplichtingen wat lager uitkomen. Echt hele hoopgevende mededelingen over de pensioenontwikkelingen kunnen de fondsen nog niet doen.