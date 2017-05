Ajax scoort ook op Amsterdamse aandelenbeurs

Het is voor het eerst na 21 jaar dat de Amsterdamse club een Europese finale speelt. Het elftal van trainer Peter Bosz verloor weliswaar de uitwedstrijd bij Olympique Lyon met 3-1, maar had aan dat resultaat net voldoende om door te gaan: de Ajacieden wonnen de thuiswedstrijd in Amsterdam vorige week met 4-1. In de finale op 24 mei, in Stockholm, speelt Ajax tegen Manchester United.