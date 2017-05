AkzoNobel: bedrijf is niet alleen van de aandeelhouders

Akzo zegt dat Burgmans juist als taak heeft om ook naar andere partijen te luisteren. ,,In de visie van Elliott is een onderneming niets anders dan eigendom van aandeelhouders waarmee zij kunnen doen en laten wat zij willen. Als in deze zaak één cruciaal punt aan de orde is, is het dat dit in Nederland nu net fundamenteel anders ligt. De onderneming is een samenwerking van allerlei belanghebbenden. Bestuur en RvC moeten die belangen afwegen."