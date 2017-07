AkzoNobel en aandeelhouder Elliott weer voor de rechter

Woningaanbod grote steden stijgt door uitwijken starters

6:00 Startende huishoudens staan in de meeste steden noodgedwongen voor een keuze: wachten tot de woningmarkt normaliseert of concessies doen in de eisen. Dus: kleiner kopen of uitwijken naar een andere locatie. Dat zorgt voor een daling van het aantal transacties - en een stijging van het woningaanbod in de grote steden.