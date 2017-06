Amerikaanse durfkapitalist aast op Philips

Is Frans van Houten bijvoorbeeld over een jaar nog de baas bij Philips? Third Point heeft immers een naam hoog te houden als het gaat om het wegsturen van bestuursvoorzitters. Eerder deden ze het bij internetbedrijf Yahoo en het veilinghuis Sotheby's.

Officieel weten ze nog van niets bij Philips. Third Point zelf heeft ook nog niet gezegd dat ze een groot belang in Philips hebben. Tot nu toe is er alleen het verhaal in de Britse krant The Times waarin bronnen rond Third Point aangeven dat ze Philips op de korrel nemen.

Bekende tactiek

Dat is overigens een bekende tactiek van hedgefondsen. Eerst in stilte een belang opbouwen en het dan via de pers laten lekken. Zo'n artikel leidt er steevast toe dat de koers van de prooi stijgt en daarmee heeft de activistische belegger zijn eerste winst al binnen.

De volgende stap is een brief naar de raad van bestuur sturen met eisen. Meestal gaat het dan om het opsplitsen van het bedrijf en het verkopen van onderdelen. Het idee is dat de afzonderlijke delen meer waard zijn dan het geheel.

Dat was de boodschap van Third Point aan DSM in 2014, toen het Amerikaanse fonds een belang in het Limburgse chemiebedrijf had opgebouwd. Third Point baas Daniel Loeb wilde dat DSM zich opsplitste in een voedingstak en een divisie materialen. Overigens kreeg Loeb maar gedeeltelijk zijn zin. DSM splitste zich niet op, maar verkocht wel een deel van zijn chemiedivisie.

Opsplitsing

Jos Versteeg, analist bij zakenbank Theodoor Gilissen, verwacht dat Loeb bij Philips ook aandringt op opsplitsing. ,,De divisie die grote medische apparatuur als CT-scanners maakt, draait niet goed. Ook de afdeling waar e-health en dergelijke in is ondergebracht blijft achter qua omzet en marges. Alleen personal health, waar de scheerapparaten en babyfoons en dergelijke onder vallen, draait goed.''

Een opsplitsing biedt dan financiële voordelen en dat is waar de activistische aandeelhouder op uit is. En bij Philips valt nog best het een en ander te verbeteren, vindt Versteeg. Logisch dus dat Loeb het bedrijf op de korrel neemt.

De vraag is wie die veranderingen moet doorvoeren. Nu is Frans van Houten de bestuursvoorzitter. In mei lag hij al onder vuur van de aandeelhouders omdat de top een betere beloning voor zichzelf had bedacht. Vooral de bonusregeling werd royaler. Aandeelhouders vonden dat maar raar, want Philips was door de beursgang van de lichtdivisie alleen maar kleiner geworden.

Eerder weggestuurd

Van Houten weet dat de resultaten moeten verbeteren. Eerder in zijn carrière werd hij door ontevreden aandeelhouders al weggestuurd als bestuursvoorzitter bij chipproducent NXP. Dat was omdat de resultaten tegenvielen.

Third Point heeft al eerder bestuursvoorzitters gewipt. Loeb is ook niet te beroerd om zichzelf als bestuurder naar voren te schuiven. Met in zijn kielzog nog een paar trouwe adjudanten. Zo weten ze zeker dat de veranderingen worden doorgevoerd zoals ze het graag zien.