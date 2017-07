Amerikaanse rijken tegen Trump: laat ons veel meer belasting betalen

Als de Amerikaanse zorgwet verandert zoals een groot deel van de Republikeinse Partij in gedachten had, zouden mensen als Stephen Prince minder belasting gaan betalen. ,,Ik wil hem niet", schrijft de steenrijke ondernemer in een blog over de belastingverlaging.



President Trump zou Prince vermoedelijk oerstom vinden: hij noemde het vorig jaar 'slim' dat hij mogelijk jaren geen federale inkomstenbelasting heeft betaald. Maar Prince is lid van een club Amerikanen die willen dat de overheid in Washington juist een gróter deel van hun weelde opeist. De Patriotic Millionaires, noemen ze zich.



Op dit moment gebeurt het tegenovergestelde: de regering Trump is van plan te snijden in belastingen voor bedrijven en grootverdieners. De Republikeinse partijtop schrapt het liefst ook de door Obama ingevoerde belastingen op hogere inkomens die helpen om medische zorg voor mensen met lage inkomens te betalen. Zo'n extraatje voor rijken ten koste van zorg voor armen riep zoveel weerstand op dat de zorgbelastingen in een nieuwe versie van het wetsvoorstel vooralsnog blijven.



De Republikeinen verdedigen hun plannen met de theorie dat minder belastingen leiden tot meer economische groei. En daar profiteert ook de minder bedeelde Amerikaan van.