ASML slaat terug in patentconflict met Nikon

Het Veldhovense technologiebedrijf heeft zijn tegenclaims neergelegd bij een rechter in Japan, en is van plan hetzelfde te doen in de Verenigde Staten. Het trekt samen op met zijn belangrijkste lenzenleverancier Carl Zeiss, die eveneens door Nikon voor de rechter is gedaagd.



Peter Wennink, ceo van ASML zegt dat het bedrijf geen andere keus had. ,,We proberen al jaren tot licentieovereenkomsten te komen met meerdere partijen over onze patenten. Helaas heeft Nikon nooit serieus deelgenomen aan onderhandelingen hierover. Nu zij hebben besloten om naar de rechter te stappen, moeten wij onze patenten handhaven.''