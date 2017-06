Auto huren? Dankzij dit trucje hoef je flink minder te betalen

Het AD heeft de proef op de som genomen en gekeken of deze prijsverschillen te omzeilen zijn. Na een kleine test bleek dat we via Ryanair Car Hire zonder problemen een auto goedkoper konden huren, als we maar een ander land van verblijf invulden tijdens de boeking. Hoe doe je dat?

Ons oog viel onder andere op een Peugot 208 die aan Denen goedkoper werd aangeboden, namelijk voor ruim 35 euro per dag minder. Na het selecteren van deze auto vulden we alle gegevens naar waarheid in - op het land van verblijf na. Dit betekende zelfs dat we een correcte postcode en woonplaats konden invullen, de prijs veranderde enkel als het land van verblijf werd aangepast. Na de betaling kregen we kort daarna zonder problemen een bevestiging van onze boeking. Op het moment dat we de gereserveerde auto daadwerkelijk gingen ophalen, werd er nogmaals om adresgegevens gevraagd. Denemarken als land van verblijf bleef hierbij onopgemerkt. Op het meegegeven contract stonden alle correcte gegevens – met Nederland als land van verblijf - en hadden we een korting van ruim 35 euro ontvangen.