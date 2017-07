Baggeraar Van Oord scoort megaklus in Dubai

Het waterfrontproject Dubai Harbour omvat onder meer een jachthaven met plek voor 1.400 boten, een terminal voor cruiseschepen en een toren. In deze toren, de Dubai Lighthouse gedoopt, komt een hotel. De façade van dit gebouw zal dienst doen als scherm voor lichtshows. Het gaat om een gebied van 185 hectares, ruim 90 voetbalvelden. Het werk begint in september en moet in mei 2019 zijn afgerond.

Dubai Harbour maakt deel uit van het toeristische masterplan van het emiraat, ‘Dubai Tourism Vision 2020’. Dubai wil in 2020 twintig miljoen bezoekers per jaar trekken. Hoewel Dubai Harbour als miljardenproject te boek staat, zijn financiële details over het contract met Van Oord niet verstrekt. Dubai Harbour komt vlakbij het beroemde palmvormige eiland Palm Jumeirah, dat Van Oord eerder heeft opgespoten.

Grootse bouwplannen

Dubai Harbour is een van de nieuwe grootse bouwplannen die het emiraat pas heeft gepresenteerd. Zo is ook aangekondigd dat de Burj Khalifa, met 828 meter ’s werelds hoogste toren, in de eigen stad een opvolger krijgt. De nieuwe toren, die nog geen naam heeft, moet iets langer worden. De aankondiging van deze reeks projecten is opvallend, want de bouwwoede stagneerde de afgelopen jaren in het land, dat deel uitmaakt van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).



Vlak na de eeuwwisseling was het staatje booming, maar in 2008 raakte Dubai in een vastgoedcrisis. Ook de inkomsten uit olie- en gas zijn teruggelopen. Het buurstaatje Abu Dhabi moest toentertijd met miljarden de projectontwikkelaar van de emir, Dubai World, en het bouwbedrijf Nakheel overeind houden. Inmiddels lijkt de markt zich te herstellen.