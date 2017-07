Bavaria investeert miljoenen in Palm

Palm, het biermerk dat bekend werd met het beeld van Belgische trekpaarden, wordt verder op de kaart gezet. Bavaria, dat de brouwer achter het biertje vorig jaar inlijfde, investeert alleen al twintig miljoen euro in de brouwerij in het Belgische Steenhuffel. Daarnaast krijgen de Palm-flesjes een nieuw etiket en wordt er geld gestoken in de marketing.

Die extra aandacht is nodig. De productie van het bekende amberbier lag ten tijde van het samengaan van de brouwers nog drie keer lager dan tien jaar eerder. Palm kan nu profiteren van het internationale netwerk van Bavaria. Het moet helpen om de productie van het bier te laten groeien. In Nederland en België is Palm het meest verkochte amberkleurige bier met 31,2 miljoen verkochte flesjes of glazen per jaar.