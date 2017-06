Bavaria komt met bierijsje: radler op een stokje

Bavaria had al wel een Radler biertje: een kruising tussen bier en frisdrank met een citroensmaak. Het idee om dat om te toveren tot een ijsje ontstond tijdens een intern innovatieprogramma van Bavaria. Twee medewerkers pitchten hun idee succesvol aan de directie. Ze wilden iets verzinnen dat nog verfrissender was dan de Radler zelf.



Het bierijsje, waar evenals in de Radler 2 procent alcohol zit, is deze zomer exclusief verkrijgbaar op diverse festivals en evenementen. Wish Outdoor in Beek en Donk, dat vrijdag start, heeft de primeur.