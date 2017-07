Bedachtzame Else Bos gaat pensioenfondsen controleren

'Lokkertjes' maken zorg extra duur

14:37 Het nijpende tekort aan verpleegkundigen leidt ertoe dat zorginstellingen steeds vaker 'lokkertjes' inzetten om verplegend personeel te werven. Echter, door het aanbieden van hoge salarissen, bonussen of huisvesting zullen de lonen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de wijkverpleging verder stijgen.