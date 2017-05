Beschuit is uit, maar Bolletje wil groeien

Met de introductie van Bolletjes Oerknäck - robuust knäckebröd - in 2012, de 'Goed Bezig' graanrepen in 2014 en de Ontbijtkräckers in 2015, sloeg het Almelose bedrijf een nieuwe weg in. ,,Juist jongeren kopen onze nieuwe producten. Bolletje is een oud merk, maar niet oubollig", aldus Zandbergen.



Bij Bolletje werken nu 400 mensen, van wie 270 in Almelo. In de zusterfabriek in Heerde wordt met 130 man al zeven dagen in de week in vijf ploegen gewerkt. Het bedrijf draait weer goed, nadat Bolletje in de jaren voor de overname door het Duitse familiebedrijf Borggreve in de verliezen zat.