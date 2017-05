Boete voor autofabrikanten die met uitstoot sjoemelen

Hoogopgeleide flexwerker krijgt vaker vaste baan dan laagopgeleide

7:15 Een hoogopgeleide flexwerker krijgt na enkele jaren vaker een vaste baan dan een lager opgeleide tijdelijke werknemer. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stroomde 36 procent van de hoger opgeleiden die in 2012 begonnen in een flexibele baan in de drie jaar daarna door naar een vast contract. Dit gold voor 17 procent van de lager opgeleide flexwerkers.