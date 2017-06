Bouwgrond raakt op, woningbouw in de knel

De bouw van nieuwe woningen komt in de knel door een gebrek aan bouwlocaties en de nadruk op nieuwbouw in grote steden, het zogeheten binnenstedelijk bouwen. Dat schrijft het FD .

De beschikbare grond en ruimte in de grotere steden raakt op, terwijl de spanning op de woningmarkt juist daar toeneemt. Er zijn onvoldoende nieuwe locaties om de benodigde 80.000 huizen per jaar te bouwen. Laat staan om de in de afgelopen jaren opgelopen achterstand in te halen.

,,Iedereen zegt dat het binnenstedelijk opgelost moet worden. Dat is gewoon niet mogelijk", zegt ceo Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans. ,,Soms wordt heel denigrerend over de vinex-wijken gesproken, maar in wijken als Vathorst bij Amersfoort en Waalsprong bij Nijmegen wonen mensen met veel plezier en comfort. Het zijn mooie woonkernen met veel kwaliteit."

Flink overspannen

Utrecht is een voorbeeld van een grote stad waar de woningmarkt flink overspannen is. Door de hoge vraag is er veel druk op 'het schaarse aantal beschikbare woningen'. ,,Het aanbod aan grondgebonden woningen is in Utrecht in een jaar tijd meer dan gehalveerd", aldus Jeroen ter Burg, voorzitter van de NVM in Utrecht.

Niet alleen is er een tekort aan bestaand aanbod. Er is ook te weinig nieuw aanbod volgens de voorzitter. Vooral in de wijken rondom het oude centrum zouden deze problemen zich voordoen.

Ter Burg verwacht dat er in de tweede helft van 2017 en volgend jaar een inhaalslag zal plaatsvinden qua nieuwbouwwoningen in Utrecht. Hij vraagt zich echter wel af of dit genoeg is, aangezien er nog steeds een gering aanbod en stijgende vraag is.