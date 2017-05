Claim bij banken dreigt: 'Huizenbezitter de dupe van te hoge risico-opslag'

Delta Lloyd laat in een reactie weten bij het berekenen van de rente van een spaarhypotheek geen rekening te houden met de opgebouwde waarde van de spaarverzekering of spaarrekening ‘omdat dit niet voor alle klanten gunstig is’. ,,De rente van de opbouwproducten is namelijk gekoppeld aan de hypotheekrente, waardoor ook de rentevergoeding op de opgebouwde waarde lager wordt bij een lagere hypotheekrente. Dit kan in sommige gevallen leiden tot hogere maandlasten”, aldus een zegsvrouw.



ING-klanten die tussentijds voor een lagere risicoklasse in aanmerking komen, kunnen een verzoek doen voor aanpassing van de bijbehorende rente. De bank wil de komende maanden klanten daar actiever over informeren, zo laat een zegsvrouw weten. Zij benadrukt net als Delta Lloyd: een lagere risicoklasse, en daarmee een lagere rente, is niet per definitie in alle klantsituaties voordelig. ,,Daarom is het belangrijk om dit op individueel niveau te beoordelen.”



SNS laat weten de rente wel degelijk automatisch aan te passen bij renteherziening en tussentijds op verzoek van de klant. De geldverstrekker is niet van plan om eventueel te veel betaalde hypotheekrente terug te betalen aan de klant. Volgens Achmea speelt dit alleen bij het onderdeel Woonfonds en dat was niet in de gelegenheid te reageren. Ook Obvion wilde niet reageren.



Consumentenprogramma Kassa besteedt vanavond ook aandacht aan het onderwerp.