'Crowdfunding? Denk eerst na!'

Consumenten worden met marketingtrucs gedwongen om snel hun geld te steken in projecten waar zij de risico's niet van kennen. De sector speelt zo handig in op de groeiende behoefte aan meer rendement. Dat constateert de AFM op basis van nieuw onderzoek naar de crowdfundingsmarkt.

'Met het vorige project is er 75.000 euro opgehaald binnen 10 minuten, dat is een nieuw record! Wilt u zelf ook investeren? Wees er dan snel bij.' Met dit soort boodschappen, in combinatie met aantrekkelijke rendementen van 7 tot 8 procent, worden particulieren gelokt om snel te beslissen of zij hun geld in een project stoppen.

Schaarste

De platformen creëren een gevoel van schaarste, omdat consumenten bang zijn achter het net te vissen als ze niet snel inleggen. De tijd die mensen hebben om te besluiten of zij wel of niet in een project stappen wordt steeds korter, constateert de financiële waakhond in een nieuw onderzoek. In sommige gevallen slechts tien minuten tot hooguit een paar uur.

,,Door dit type marketing nemen crowdfunding-investeerders in zeer korte tijd grote financiële beslissingen waarbij ze de risico's eigenlijk niet goed kunnen overzien", reageert AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. Een slechte zaak, waarschuwt zij. ,,Het heeft iets weg van de overspannen huizenmarkt, waar particulieren flink meer bieden op een woning uit angst de boot te missen."

Marketingtrucjes

Volgens het onderzoek legt 60 procent van de particulieren meer dan 10 procent van zijn vrij belegbare vermogen in crowdfundingsprojecten in. Vooral de kleine belegger, de mensen met vermogens tot 50.000 euro, is gevoelig voor zowel de marketingtrucjes als de hoge en aantrekkelijke rendementspercentages. Zij hebben een 'beperkt' vermogen en zij investeren meer; dat maakt ze kwetsbaar.

Van Vroonhoven maakt zich vooral zorgen om deze kleine beleggers, omdat ze verwacht dat deze groep zal groeien nu de rente laag is en consumenten op zoek zijn naar rendement. Wat het investeren volgens haar extra risicovol maakt, is dat het aantal crowdfundingsprojecten met een laag risico de afgelopen tijd is afgenomen. Oftewel: investeerders nemen niet alleen meer risico, ze lopen effectief ook meer risico.

Hoe groot het risico is dat zij kunnen fluiten naar (een deel) van hun geld, kan de AFM niet precies zeggen. Daar zijn veel crowdfundingsprojecten nog te nieuw voor. De waakhond komt in het najaar met de eerste resultaten van een onderzoek naar wanbetaling naar buiten.

Spreiden

Hoe kunnen consumenten hun risico beperken? Van Vroonhovens advies is om maximaal 10 procent van het vermogen te investeren en dat vooral te spreiden over meerdere projecten. ,,Als je je hele vermogen stopt in een strandtent met de gedachte dat je 7 of 8 procent rendement haalt, en het regent vervolgens de hele zomer, realiseer je dan dat dat geen beste investering is."

Bovendien, zo zegt Van Vroonhoven, platformen beloven hoge rendementen, maar let op: dat zijn vaak bruto rendementen. ,,8 Procent wordt voorgespiegeld, maar na aftrek van kosten en dergelijke komt het vaak uit op gemiddeld 3 tot 4 procent. Laat je als investeerder goed informeren over het effectieve jaarlijkse netto rendement."

Ook crowdfundingsplatformen krijgen de duimschroeven door Van Vroonhoven aangedraaid. Er zijn nu al allerlei voorschriften waar zij zich aan hebben te houden, maar die zullen naar aanleiding van deze nieuwe resultaten worden aangescherpt. Zo moeten de platformen voortaan alle projectinformatie 48 uur voor openstelling van de inschrijving voor alle investeerders beschikbaar maken. Van Vroonhoven: ,,Consumenten moeten meer tijd krijgen om een verstandige keuze te maken en zich vooral niet door de druk van een platform en de belofte van een hoog rendement laten leiden."

Waakhond

Verder zal de sector meer moeten doen om ervoor te zorgen mensen niet meer dan die geadviseerde 10 procent van hun vrij belegbare vermogen investeren in crowdfunding. Hoe ze dat precies moeten invullen, daar gaat de waakhond de komende tijd met de platformen over om tafel. Dat de waakhond niet harder ingrijpt, komt omdat hij de ruimte wil geven aan innovatie en omdat er nog geen wetgeving is voor crowdfunding. Daar wordt nog aan gewerkt door het ministerie van Financiën, en wordt pas in 2019 verwacht.

De markt voor crowdfunding is nog vrij jong, maar de afgelopen jaren wel exponentieel gegroeid: in 2015 was de totale bemiddelde som 100 miljoen, in 2016 147 miljoen euro. Vooral de groep die alleen investeert vanwege het voorgespiegelde rendement is flink gegroeid: van 25 procent naar 48 procent.