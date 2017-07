'Daar' blijven doen ze niet, we moeten voorbereiden hoe ze 'hier' komen

Dat ze dáár blijven, dat is toch wat we willen in Europa? Dáár in Noord-Afrika, of beter nog hun geboorteland. Alle Europese regeringsleiders waren het daar vorige week roerend over eens: we gaan deals sluiten met Afrikaanse landen om ze dáár te houden. Alles beter dan ze ‘hier’ krijgen, denken die regeringsleiders: niet voor een asielaanvraag en al helemaal niet om ze te laten integreren in onze samenleving.

De discussie in het asieldebat gaat nu al weken over waar de poort van Europa moet komen te staan: dáár in Noord Afrika of híer in Europa. Maar waar je die poort ook neerzet, het aantal migranten dat eraan staat te rammelen gaat toenemen. De laatste Gallup Survey die in kaart brengt hoeveel mensen wereldwijd op het punt staan elders een beter leven op de zoeken, geeft aan dat meer dan vier keer zoveel mensen willen migreren dan er onlangs gemigreerd zijn. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de grote stroom migranten die verwacht wordt door klimaatverandering. Europa is nog aantrekkelijker geworden, nu Trump aan het Amerikaanse roer de wereld afschrikt. Reken er dus maar op dat die groep van ongeveer 600.000 economische migranten die nu jaarlijks aan onze poorten staan nog rap gaat toenemen.

Ik denk dat die poorten het niet gaan houden, we verspillen kostbare tijd aan gekissebis over waar die poort moet staan. We zouden ons moeten afvragen wat het precies is dat we willen afschermen en hoe dat het beste kan? Zojuist verscheen er in een nieuw grootschalig onderzoek naar de mening van Europeanen over asielbeleid. Daaruit blijkt dat onze weerstand tegen migranten te maken heeft met de angst dat ze onze banen inpikken en sociale zekerheid opmaken. Dat is niet zo gek gedacht: migranten die hierheen komen zoeken werk, en hebben huisvesting, scholing, zorg en soms ook een uitkering om van te leven nodig. Precies die delen van onze welvaart die al onder druk staan na alle bezuinigingen.

Volgens Nobelprijswinnaar Friedman kan het ook niet goed gaan, immigranten toegang geven tot werk én sociale zekerheid. Ons stelsel komt dan volgens hem zo sterk onder druk te staan, dat er vroeg of laat vanzelf een eind aan komt. De meerderheid van de burgers stemt dan voor een politieke coalitie die ofwel de verzorgingsstaat afbreekt, want bestaande inwoners willen er niet meer aan meebetalen. Of er komt een politiek die de migranten eruit gooit.

Wat wel kan is toegang geven tot werk zonder toegang tot ons sociaal stelsel. Het vergrijzend Europa heeft steeds meer werk dat niemand wil doen, maar dat de immigranten dankbaar zullen aannemen. Zelfs voor banen die Europeanen wel nog willen doen is de immigrant geen bedreiging. Economen hebben al in tig studies laten zien dat meer arbeidsaanbod leidt tot nieuwe ondernemers, nieuwe investeringen en nieuwe banen, zodat van afpikken op de lange termijn geen sprake is.

Vanuit ons bekeken voelt zo’n tweederangs burgerschap niet oké, maar voor de immigrant is het een gouden kans. Zijn alternatief is tussen de duizenden andere immigranten aan de poort in Italië te blijven staan.