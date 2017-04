De opvolger van V&D is geen warenhuis of webshop

Frendz: zo heet de postume nakomeling van het eind 2015 failliet verklaarde warenhuis. De naam V&D past niet bij het ‘fast fashion’-platform voor jonge modeliefhebbers dat Frendz wil zijn, verklaart oprichter Roland van Zetten. ,,V&D had niet de reputatie een voorloper op het gebied van mode te zijn.''

De voormalige HEMA-topman kocht in juni samen met CoolCat-directeuren Roland Kahn en Jaco Scheffers de naam en ict-systemen uit de boedel van het failliete V&D. Daar telden ze een half miljoen euro voor neer. Hun doel, zo vertelden ze toen, was het warenhuis voort te zetten als webshop. Dat is niet gelukt, erkent Van Zetten nu. ,,De kwaliteit van de ict-infrastructuur bleek te gammel. Daar komt bij dat we uiteindelijk geen gat in de markt zagen voor een V&D-webshop, naast webwinkels als Wehkamp en Zalando die er al zijn.''

Quote De kwaliteit van de ict-in­fra­struc­tuur van V&D bleek te gammel om door te gaan met een webshop Ronald van Zetten, oud-topman HEMA

De winkeliers kochten met V&D dus een kat in de zak? Nou, zegt Van Zetten, er zat meer in: ,,123 namen, waaronder Prijzencircus, Schoolcampus, Soho en Liv. Die merken vertegenwoordigen een grote waarde. Mensen weten wat ze ervan kunnen verwachten en hebben er een positief gevoel bij. We hoeven dus weinig in marketing te investeren. Voor de zomer komen we met een opvolger van de Schoolcampus. Ook het Prijzencircus gaan we terugbrengen.''

Dat kan volgens hem met fysieke winkels, online of een evenement zijn. ,,Of een combinatie daarvan. Over drie weken maken we bekend hoe de nieuwe Schoolcampus eruit komt te zien.''

Frendz

Frendz was een kindermerk van V&D. Het vandaag gelanceerde platform Frendz is echter gericht op 19 tot 35-jarigen, aldus Van Zetten. ,,Wat we daar doen is nieuw. Klanten bepalen zelf welke kleding ze er te zien krijgen, zoals je zelf bepaalt wat je te zien krijgt op social media als Instragram en Pinterest. Je maakt een profiel aan en vervolgens kun je vrienden volgen en influencers die een collectie samenstellen.''



De twaalf 'influencers' die Frendz heeft gestrikt zijn min of meer bekend als blogger, vlogger of vanwege hun populariteit op sociale media als Instagram en Snapchat. Zo kunnen zij de klant die en zwart jurkje zoekt verrassen met een cool merkje dat ze op eigen houtje nooit had gevonden, legt de voormalige HEMA-directeur uit. ,,Maar het kan ook een jurkje uit de collectie van Zalando of Wehkamp zijn. Elk product dat op internet te koop is kan worden toegevoegd.''

Bijenkorf

Frendz heeft geen eigen voorraad: de bestellingen worden doorgesluisd naar andere webshops of de verkopers waar het platform mee samenwerkt. Dat zijn er tot nu toe 42, variërend van kleine merken tot de Bijenkorf. Frendz verdient 1 euro per aankoop, plus een commissie van 10 procent over het aankoopbedrag (na retourzendingen). Maar het echter verdienmodel zit in de data waarover de app straks beschikt, verklaart Van Zetten. Het is de bedoeling dat andere bedrijven straks gaan betalen voor de informatie die Frendz-klanten achterlaten over hun voorkeuren en modetrends.