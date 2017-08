De rekening delen doen we steeds meer mobiel

De voordelen om digitaal de vrijmibo te betalen zijn evident: geen geklooi meer met bankbiljetten en munten of je ergeren aan die ene collega die toevallig nooit genoeg geld bij zich heeft. Succesvolste en bekendste app is momenteel Tikkie, een product van een start-up-initiatief bij ABN Amro. In minder dan een jaar tijd is de app een half miljoen keer gedownload. Voordeel van de app is dat hij gratis is en geschikt voor alle Nederlandse banken, niet alleen ABN.



Het werkt zo: iemand betaalt de volledige rekening en stuurt via Tikkie een WhatsApp-berichtje met een betaalverzoek aan de andere deelnemers. Daarna betaalt iedereen zijn deel via iDeal. Betalen kan ook via een QR-code die de andere aanwezigen dan kunnen scannen met hun smartphone. Er hoeft geen tussenrekening te worden geopend, er zijn geen transactiekosten en de gedeelde gegevens zijn versleuteld, en dus veilig.



Voordeel is ook dat alleen degene die de rekening betaalt Tikkie hoeft te downloaden. Je vrienden hoeven de app niet per se te installeren, ‘al zou dat natuurlijk wel super zijn’, melden de makers.