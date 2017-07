'Deze week nog vrijhandelsverdrag tussen Japan en EU'

De EU wordt op de top vertegenwoordigd door Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. De partijen zouden volgens EU-bronnen dicht genoeg bij een akkoord over toegang tot elkaars markten zijn om een principe-overeenkomst te kunnen tekenen. Maar er wordt nog onderhandeld over een aantal gevoelige onderwerpen, waaronder de export van Europese kaas naar Japan. Ook verwacht Brussel een akkoord over strategisch partnerschap. Japan en de EU werken samen op het gebied van terreurbestrijding, energie en migratie. Ze zullen bevestigen dat ze zich aan het klimaatakkoord van Parijs houden.

Vlees en zuivel

Japan exporteerde vorig jaar voor 66 miljard euro naar de EU. Omgekeerd was dat 58 miljard. De EU hoopt haar totale uitvoer met 30 procent te kunnen vergroten, en de export van vlees en zuivel te verdrievoudigen.



De twee handelsmachten willen graag vóór de G20 een akkoord kunnen aankondigen als 'sterk signaal' tegen protectionisme en voor vrijhandel. Die boodschap is vooral aan president Donald Trump gericht. Hij stapte in januari uit onderhandelingen over een handelsverdrag (TPP) met twaalf landen waaronder Japan. Volgens Trump zou het handelsverdrag de Amerikaanse werkgelegenheid belemmeren doordat banen verdwijnen naar andere landen.



Door het falen van TPP werden de onderhandelingen met Europa voor de regering van premier Shinzo Abe belangrijker. Japan is een van Europa's grootste handelspartners en strijdt met China om de hegemonie in Azië.



De onderhandelingen over zaken als lagere importtarieven met Japan lopen al vier jaar. Toenmalig Nederlands minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprak zich er toen positief over uit.