Dit is wat je vlak voor je autovakantie moet weten over Europese milieuzones

Zoals Rotterdam , Utrecht en Amsterdam vieze oude dieselauto's uit de stad proberen te weren, zijn er ook in andere Europese landen milieuzones ingesteld. Het lastige: elk land heeft zijn eigen regels en soms verschillen de regels zelfs per stad. Zo is voor toeristisch en zakelijk verkeer op de Oostenrijkse en Zwitserse snelwegen een Autobahnvignet verplicht en is voor rijden in de binnenstad van Stockholm en Göteborg tussen bepaalde tijdstippen een taks ingevoerd. Op de website van de ANWB zijn de regels voor landen met een milieuzone op een rijtje gezet.

Duitsland

Een groot aantal Duitse stadscentra is alleen met een Umweltplakette toegankelijk. Autosnelwegen maken geen deel uit van een milieuzone, dus voor doorreis naar landen als Oostenrijk of Zwitserland is geen sticker nodig. De sticker kan online bij de ANWB worden besteld voor €16,95 en is ook verkrijgbaar bij Nederlandse geldwisselkantoren (GWK's). Bijna alle milieuzones hebben de groene sticker als minimumeis, alleen het stadje Neu-Ulm laat nog auto's met gele stickers toe. Rijden zonder goed zichtbaar aangebrachte sticker kan een boete opleveren van tachtig euro. Dieselvoertuigen van voor 2001 en benzinevoertuigen van voor 1993 worden niet meer toegelaten.

Frankrijk

Er zijn twee milieuzones in Frankrijk: een permanente, bijvoorbeeld in de binnenstad van Parijs, en een tijdelijke, zoals in Lyon. Voor een tijdelijke milieuzone heb je alleen een milieusticker nodig als sprake is van langdurige extreme luchtvervuiling. Het Crit'Air-vignet is alleen online te koop via de officiële website - bestel dus niet op andere websites - en de levertijd is vier tot zes weken. Bestel deze dus op tijd. Auto's voor 1 januari 1997 en motoren van voor 1 juni 2000, krijgen geen sticker en mogen de milieuzones niet in. Voor rijden op de ring van steden met een milieuzone is geen sticker nodig. Er zijn zes stickers en er staat met borden aangegeven welke stickers in de zone verplicht zijn.



