Dit zijn de 10 best betaalde powervrouwen

Databedrijf Equilar heeft vandaag in samenwerking met persbureau AP een lijst van de tien meest verdienende vrouwelijke CEOs gepubliceerd. De lijst is gebaseerd op wat deze girlbosses vorig jaar hebben verdiend.

10. Susan Cameron: Reynolds American Inc.

Verdiende vorig jaar: 13.1 miljoen dollar. 3 procent minder dan het jaar daarvoor.



Cameron staat aan het hoofd van sigarettenbedrijf Reynolds, het brein achter Pall Mall, Camel en Kent. Ze kondigde vorig jaar aan ermee te stoppen nadat ze voor 30 miljard dollar concurrent Lorillard Inc. kocht.

Volledig scherm Susan Cameron © Wikipedia

9. Heather Bresch: Mylan NV

Verdiende vorig jaar: 13.3 miljoen dollar. 27 procent minder dan het jaar daarvoor.



Bresch lag enkele jaren geleden zwaar onder vuur omdat haar bedrijf te hoge prijzen hanteerde voor zijn EpiPen injectienaalden. In de jaren tussen 2007 en 2015 steeg haar beloning met maar liefst 600 procent.

Volledig scherm Mylan Inc. CEO Heather Bresch © EPA

8. Lynn Good: Duke Energy Corp.

Verdiende vorig jaar: 13,5 miljoen dollar. 26 procent meer dan het jaar daarvoor.



Duke Energy is Good zeer dankbaar voor haar crisismanagement na een groot schandaal in 2015. Het bedrijf werd toen beschuldigd van het dumpen van giftig materiaal in de Dan rivier in de Amerikaanse staat North Carolina.

Volledig scherm Lynn Good van Duke Energy Corp © EPA

7. Irene Rosenfeld: Mondelez International Inc.

Verdiende vorig jaar: 15,8 miljoen dollar. 13 procent minder dan het jaar daarvoor.



Rosenfeld mag dan op een mooie nummer zeven in deze lijst staan, de geruchten gaan wel dat ze binnenkort vervangen wordt door de chocolade- en koekjesmaker. De omzet van het bedrijf achter Milka, Oreo en Trident is al drie jaar dalende.

Volledig scherm Irene B. Rosenfeld, Mondelez International Inc. © EPA

6. Marillyn Hewson: Lockheed Martin Corp.

Verdiende vorig jaar: 19,4 miljoen dollar. 4 procent minder dan het jaar daarvoor.



Hewson heeft al meer dan 30 jaar erop zitten bij de vliegtuigfabrikant. Onder haar leiding zijn de aandelen van Lockheed Martin verdubbeld in waarde.

Volledig scherm Lockheed Martin CEO Marillyn Hewson. © EPA

5. Phebe Novakovic: General Dynamics Corp.

Verdiende vorig jaar: 21,2 miljoen dollar. 4 procent meer dan het jaar daarvoor.



General Dynamics is een Amerikaans defensieconglomeraat. De Amerikaanse overheid is de grootste klant van het bedrijf. Novakovic werd CEO van GD in 2013. Daarvoor bekleedde ze functies bij onder meer de CIA en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Volledig scherm General Dynamics CEO Phebe Novakovic. © AFP

4. Mary Barra: General Motors Co.

Verdiende vorig jaar: 22,4 miljoen dollar. 22 procent minder dan het jaar daarvoor.



Barra werd door Forbes Magazine in 2016 uitgeroepen tot 's werelds machtigste vrouw in het zakenleven. In dat jaar landde ze ook op plaats vijf in de Forbes lijst van honderd machtigste vrouwen.

Volledig scherm CEO van General Motors Mary Barra. © REUTERS

3. Indra Nooyi: PepsiCo Inc.

Verdiende vorig jaar: 25,2 miljoen dollar. 13 procent meer dan het jaar daarvoor.



De PepsiCo CEO scoorde flink met de Mountain Dew frisdrank en Lay's chips. Nooyi is al sinds 2006 CEO van het bedrijf. PepsiCo heeft in totaal 22 merken die bij elkaar meer dan een miljard dollar per jaar genereren.

Volledig scherm Indra Nooyi, CEO van Pepsi © EPA

2. Marissa Mayer: Yahoo Inc.

Verdiende vorig jaar: 27,4 miljoen dollar. 24 procent minder dan het jaar daarvoor.

Voormalige technologiegrootmacht Yahoo! draait al jaren niet meer zoals voorheen. Mayer, bijna vier jaar geleden nog gestrikt met een bedrag rond de 70 miljoen euro, stapte daarom in januari op. Ze weigerde haar bonus en verdeelde die onder de Yahoo!-werknemers.

Volledig scherm Marissa Ann Mayer, president en CEO van Yahoo. © REUTERS

1. Virginia Rometty: International Business Machines Corp.

Verdiende vorig jaar: 32,3 miljoen dollar. 63 procent meer dan het jaar daarvoor.



Rometty staat aan het roer van old school computerfabrikant IBM. Zij versloeg Mayer ruim dankzij een aandelenoptie van 12,1 miljoen dollar.