Dreun voor Samsung: topman moet vijf jaar de cel in

Lee werd er onder meer van beschuldigd dat hij de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye probeerde om te kopen via haar goede vriendin en rechterhand Choi Soon-sil. In ruil voor een bedrag van ruim 30 miljoen dollar zou hij veel meer macht krijgen. De affaire kostte de president eerder al haar baan. Haar hangt een levenslange celstraf boven het hoofd, schrijft The Guardian.



Tegen Lee, die nog altijd volhoudt niets verkeerd te hebben gedaan, was twaalf jaar geëist. Volgens zijn advocaten had de topman weinig te maken met de dagelijkse gang van zaken bij Samsung en dus ook niet met de betalingen. Maar volgens de rechter heeft hij die wel degelijk goedgekeurd. Lee gaat in beroep tegen het vonnis. ,,We hebben er vertrouwen in dat de uitspraak zal worden verworpen'', aldus zijn advocaat.