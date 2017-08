Duits agentschap had eind juli al info over hoge fipronilwaarden in Belgische eieren

'Waarom mocht onze bevolking dat niet weten?' en 'waarom zijn deze cijfers anders (en hoger) dan de cijfers die het FAVV in België in een persbericht vermeldt?', vraagt Van Ranst zich af. Hij eist dan ook een verklaring van de ministers van Volksgezondheid (Maggie De Block) en van Landbouw (Denis Ducarme). Zij geven samen met de topman van het FAVV Herman Diricks vanmiddag uitleg in de Kamer.



Meer dan een week kreeg de bevolking te horen dat de opgemeten waarden van de verboden bloedluizenverdelger fipronil tot tien keer onder de Europese norm lagen. Gisteren bleek echter uit een tegenexpertise dat bij één van de 86 geblokkeerde bedrijven de drempel wel degelijk is overschreden. In de eerste testen was sprake van 0,076 milligram fipronil per kilo eieren, bij een nieuwe test in een ander laboratorium werd in datzelfde staal 0,92 milligram per kilo aangetroffen: twaalf keer meer. De Europese norm die het FAVV hanteert, bedraagt 0,72 milligram per kilo.