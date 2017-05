Economisch herstel zet door

Het goede nieuws, aldus Eurocommissaris van Economische en monetaire zaken vanmorgen, is dat de Europese economie begonnen is aan haar vijfde jaar van herstel, dat nu alle EU-lidstaten bereikt. De groei in de eurozone komt 0,1 procent hoger uit dan in de vorige Commissieprognose, een paar maanden geleden. De groei in heel Europa blijft voor dit en volgend jaar constant op 1,9 procent. In de winterprognose was dat nog 1,8 procent.