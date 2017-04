Een 4-jarig contract en scholing: de tussenbaan

Met de tussenbaan voor vier jaar maken de werkgevers maximaal gebruik van de wettelijke grenzen voor de toegestane flexperiode. Daarvoor is toestemming van de vakbonden nodig en die hebben ze, aldus de Volkskrant.



De supermarktbranche is berucht om de tijdelijke baantjes: van de bijna 300.000 medewerkers werkt de overgrote meerderheid op jaarcontracten van maximaal 12 uur per week en is jonger dan 23 jaar. Zo'n 25 tot 30 procent is wel vast in dienst. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) probeerde het aantal flexcontracten terug te dringen, maar zijn ingrepen lijken eerder een averechts effect te hebben.