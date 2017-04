Eigenaar Action en Basic-Fit koopt Hans Anders

Hans Anders telt in totaal 456 filialen, in vier Europese landen. Daarvan staan er zo'n 250 in Nederland en ruim honderd in België. Daarnaast is het bedrijf actief in Frankrijk en Zweden. 3i betaalt 200 miljoen euro voor de aandelen van de optiekketen, die tot nu toe in handen was van de fondsen Alpha en Alpinvest.