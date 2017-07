'Einde aan slavernij op tonijnschepen'

Thai Union, het moederbedrijf van John West, gaat onder meer het gebruik van schadelijke lokvlotten binnen drie jaar halveren. Greenpeace is blij. ,,Thai Union is één van de bedrijven met de meeste impact op de oceanen’’, aldus Tom Grijsen, programmaleider Oceanen van Greenpeace.

Wat zijn die toezeggingen waard? In 2011 beloofde John West al om lokvlotten, die voor veel bijvangst zorgen, helemaal uit te bannen. Daar kwam niks van terecht.

Grijsen: ,,Dat klopt. Maar nu gaat het om afspraken met het moederbedrijf, dat veel groter en machtiger is. Een onafhankelijke partij controleert of Thai Union inderdaad de beloofde stappen zet. En die informatie wordt openbaar, dus ook wij kunnen volgen wat er gebeurt. John West heeft veel last gehad van de kritiek op z’n verbroken beloftes.’’

Wat leveren die toezeggingen op voor het leven in de oceanen?

,,Voor de ecosystemen is dit een grote stap voorwaarts. Thai Union stapt over op duurzamere vangstmethoden, zoals hengels. Daarmee wordt alleen tonijn gevangen. In de ringnetten die nu om lokvlotten worden gespannen, komen veel haaien, marlijnen en jonge tonijnen terecht. Daarnaast eist Thai Union dat visserijschepen een einde maken aan slavernij aan boord.’’

Slavernij?

,,Op een deel van de vissersschepen in Azië wordt de bemanning gedwongen permanent aan boord te blijven. Die schepen worden bevoorraad ver weg op zee, buiten het zicht van de autoriteiten. De vangst wordt op volle zee overgeladen. De ontluisterende arbeidsomstandigheden op die schepen, tot moord aan toe, belooft Thai Union nu aan te gaan pakken.’’