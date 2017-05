F1 moet Heineken verdere groei brengen

Quote De Formule 1 voldoet exact aan onze eisen: wereldwijde uitstraling én een premium karakter Gianluca di Tondo en Hans-Erik Tuijt, marketing- en sponsorbaas Heineken Het was opmerkelijk nieuws vorig jaar juni: bierbrouwer Heineken wordt komende jaren één van de hoofdsponsoren van de Formule 1 en telt daar de lieve som van tot naar verluidt 220 miljoen euro voor neer. Een jaar later wordt langzaam duidelijk wat de brouwer met de sponsordeal beoogt: het racecircus wordt nadrukkelijk ingezet om het nieuwe alcoholvrije bier Heineken 0.0 wereldwijd in de markt te zetten.

Om verder te groeien moeten nieuwe groepen bierdrinkers worden aangeboord en de F1 is daar uitermate geschikt voor, vertellen global marketing director Gianluca di Tondo en wereldwijde sponsorbaas Hans-Erik Tuijt. Het AD spreekt de heren vlak voor de Grand Prix van Barcelona, waar de internationale pers is uitgenodigd voor de Europese lancering van Heineken's nieuwe alcoholvrije biertje.

Hoe zetten jullie Heineken 0.0, het eerste alcoholvrije Heinekenmerk, internationaal in de markt?

Di Tondo: ,,In alle landen waar we het lanceren gaat er dit jaar minimaal 15 procent van het reclamebudget heen. Insteek is: proef het vooral zelf. Wereldwijd zal de Formule 1 een belangrijke rol spelen, uiteraard vanwege de relatie tussen drinken en rijden.”

Waarom betalen jullie naar verluidt tot 220 miljoen euro voor de F1-sponsoring?

Tuijt: ,,Bedragen noemen we nooit, maar in deze tijd moet je blijven investeren in naamsbekendheid. De biermarkt is steeds lastiger. Mijn vader had één biermerk, ik heb er vijf en mijn kinderen tien.”

Di Tondo: ,,De Formule 1 voldoet exact aan onze eisen: de sport heeft wereldwijde uitstraling en een premiumkarakter. Bovendien hebben andere biermerken het niet eerder grootschalig gesponsord.”

Verder lezen na de foto

Volledig scherm Gianluca di Tondo, global marketing director, is verantwoordelijk voor de wereldwijde marketing van het Heineken-label. De Italiaan werkt al bijna twintig jaar voor de bierbrouwer. © RV

Hebben de Champions League en de James Bondfilms niet voldoende uitstraling?

Di Tondo: ,,In Europa is er zeker overlap, elders veel minder. De Formule 1 is op talloze continenten populair: Azië, Australië, Zuid-Amerika. Nieuwe eigenaar Liberty Media wil de sport bovendien groter maken in de VS. Voor ons is dat zeer aantrekkelijk.”

Tuijt: ,,F1 is een prima aanvulling op de rest van onze partnerschappen: de Champions League, de Worldcup Rugby en de James Bondfilms.”

Welke voorwaarden stellen jullie verder aan sponsordeals?

Quote Je moet blijven investeren in sponsoring. Mijn vader had 1 biermerk, jongeren van nu tien. Hans-Erik Tuijt, global sponsor director Tuijt: ,,We sponsoren voor de lange termijn. De Champions League doen we al twintig jaar. Inmiddels weet 56 procent dat wij hoofdsponsor zijn.”



Di Tondo: ,,En we willen als merk ook waarde kunnen toevoegen. Het is niet zo dat we een zak geld geven en zeggen ‘that’s it’. Bij de Champions League spelen we in op het verbinden. Als brouwer is dat ook logisch, want met je vrienden kijk je eerder voetbal met een biertje.”



Tuijt: ,,Voor elke euro die je ergens in steekt ben je nóg een euro kwijt aan het bekendmaken dat je het doet. Anders heeft het geen zin.”

Is 56 procent naamsbekendheid voor de CL niet weinig na twee decennia?

Tuijt: ,,Weet je wat het wereldwijde marktaandeel van het Heinekenmerk is? 2 procent. In veel landen zijn we groot, in even zoveel markten kleiner. Dan is 56 procent naamsbekendheid bijzonder hoog. Zelfs dan zullen er ook in Nederland mensen blijven die met droge ogen zullen beweren dat Amstel de CL sponsort omdat dat in het verleden zo was. Het brein werkt soms vreemd.”

Verder lezen na de foto

Volledig scherm Hans-Erik Tuijt, sponsorbaas van Heineken. ,,Wij sponsoren voor de lange termijn. De Champions League doen we al twintig jaar." © Foto: Heineken

In de VS, Heinekens grootste markt, sponsoren jullie geen A-sport.

Tuijt: ,,We blijven een Europees merk, we moeten geen football of honkbal doen. We sponsoren de Major League Soccer en dat is prima.”

Di Tondo: ,,In de upper middleclass doen ouders hun kinderen tegenwoordig op voetbal. De sport groeit gestaag. Bovendien zijn er veel latino’s: die zijn dol op voetbal én bier.”

Raceauto’s en bier: past dat bij wel elkaar?

Di Tondo: ,,Het kan tricky zijn, maar als Heineken zijn we geloofwaardig genoeg, menen we. Zeker omdat we duidelijk communiceren: als je drinkt, rij niet. Vandaar het spotje met F1-legende Jackie Stewart. Met Heineken 0.0 werkt het nog beter, want daar zit geen alcohol in.”

Hoe bepalen jullie of iets werkt?

Quote Is de naamgeving van de Heineken Music Hall het geld waard? Wij zeggen niet meer. Onze bekendheid in Nederland is al zo groot. Hans-Erik Tuijt Tuijt: ,,We evalueren elke sponsorschap jaarlijks tweemaal met uitgebreid onderzoek. Voor we de Formule 1 gingen doen, hebben we daar twee jaar over nagedacht. We vroegen ons af: wie zijn de fans, hoe is de sport gepositioneerd, wat willen we bereiken, is er overlap?”



Di Tondo: ,,Bij onze marketing en sponsoring is de strategie altijd eerst wereldwijd. Heineken smaakt immers overal hetzelfde. Lokale campagnes dienen ter aanvulling. Niet elke wereldwijde campagne past in elke markt.”



Di Tondo: ,,Het huidige Heinekenspotje over de wereldtentoonstelling in Parijs is alleen voor Nederland gemaakt. Je moet afwisselen.”

In Nederland zijn jullie gestopt met de Heineken Music Hall.

Tuijt: ,,De naamsbekendheid van Heineken is in Nederland bij wijze van spreken bijna net zo groot als die van koning Willem-Alexander. Is de naamgeving van de Music Hall dan het geld waard? Wij maken altijd een afweging en menen dat de focus nu ergens anders moet liggen.”

Nederland is ook vrijwel het enige land waar Heineken niet premium, maar mainstream is.

Tuijt: ,,Daar zijn we te groot voor hier. Maar het is mijn stellige overtuiging dat je succesvol moet zijn op je thuismarkt. Daar begint het.”

Hebben jullie nog wensen?

Tuijt: ,,Sponsoring is nooit een doel op zich. Het doel is bier verkopen. Heineken heeft fantastische partnerships, ik ben zeer tevreden.”