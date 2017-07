Financiële meevallers en extra zakcentjes voor natuurvriendelijke boeren

De inspanningen voor de natuur kunnen de boeren een bonus opleveren van FrieslandCampina of een korting op leningen van de Rabobank. Dat is afgesproken in een samenwerking tussen het WNF en het zuivelbedrijf en de bank die beide het gros van de ruim 17.000 melkveehouders bedienen. De beloning kan oplopen tot duizenden euro's per jaar.



Het Wereld Natuur Fonds spreekt van een 'revolutionaire stap'. ,,Dit is de eerste keer dat we met boeren in Nederland werken'', zegt Natasja Oerlemans, hoofd Voedsel en Landbouw van het WNF. De organisatie, bekend als beschermer van de reuzenpanda, tijger en neushoorn, besloot zich op de Nederlandse landbouw te richten, nadat in 2014 was gebleken hoe slecht het is gesteld met de soortenrijkdom in Nederland.



,,De populaties wilde dieren op het platteland zijn sinds 1990 met 40 procent afgenomen'', verklaart Oerlemans. ,,In duin- en heidegebieden bleek de biodiversiteit zelfs met 50 procent gedaald. Onze schok was groot, want die ontwikkeling is vrijwel volledig toe te schrijven aan de intensieve landbouw. Door zware bemesting, pesticidengebruik en het droogmalen en maaien van weilanden hebben soorten als vlinders en weidevogels het moeilijk. Nederland bestaat voor twee derde uit landbouwgrond; het boerenland is het belangrijkste leefgebied voor planten en dieren. We zagen in dat de sleutel tot een oplossing bij boeren ligt.''