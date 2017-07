Flink deel zzp’ers kan pensioen niet betalen

zelfstandige zonder pensioenVoor een op de vier zzp’ers dreigt stille armoede na hun pensionering. Hoe hard ze ook werken, ze verdienen niet genoeg om een pensioen op te bouwen. Bij arbeidsongeschiktheid is het nog erger: vier op de vijf zzp’ers is daar niet voor verzekerd. Dat betekent dat ze bij ziekte of arbeidsongeschiktheid helemaal niets krijgen.

Dat blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeidsomstandigheden (ZEA) van het CBS en TNO, een groot onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. Dat zzp’ers niet verzekerd zijn is vooral een geldkwestie. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is gewoon te duur, zegt ruim 70 procent van de zzp’ers die onverzekerd zijn.

Niet voor iedereen is dat een ramp. Een deel kan terugvallen op het inkomen van de partner en 55-plussers hebben vaak al een buffertje opgebouwd waarmee ze het tot de pensionering uit kunnen zingen.

Voor de oude dag sparen de meeste zzp’ers wel. Driekwart van hen bouwt een potje op, blijkt uit de ZEA. Een eerder onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock kwam tot de conclusie dat meer dan de helft van zzp’ers geen pensioen opbouwt. Dat verschil is mogelijk te verklaren uit het feit dat zelfstandigen op veel manieren vermogen voor later opbouwen. Een deel neemt een pensioenverzekering, een ander deel spaart via het eigen huis of spaart en belegt voor de oude dag.

Te weinig inkomsten

Een kwart van de zzp’ers bouwt echter niets op. Die moeten het later met alleen AOW doen als ze niet in actie komen. De helft van hen zegt dat ze simpelweg niet genoeg verdienen om ook nog voor een pensioenpotje te sparen. Ze willen dus wel, maar kunnen niet.

Een bijna even groot deel zegt er nog niet aan toegekomen te zijn, of is nog zo jong dat ze nog helemaal niet over pensioen nadenken. Die instelling is riskant. Want bij 55-plussers heeft een op de vijf nog niets geregeld voor het pensioen. Om dan nog een pensioen op te bouwen is extreem duur. Zo’n 10 procent zegt dat de partner voldoende pensioen voor beiden heeft. Zij bouwen dus bewust niets op.