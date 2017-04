Garantie voorbij de deur

Geld & Goede raadDe aanschaf van huishoudelijke apparatuur of andere elektronica is voor de meeste mensen een forse uitgave. Dan wil je wel de garantie dat je er een tijd mee doet en je er voorlopig geen extra kosten aan hebt. Wat is wijsheid?

In de elektronicazaak valt de keuze na veel wikken en wegen op een serieuze laptop van 800 euro. En dan, bij het opmaken van de aankoopbon volgt de onvermijdelijke vraag: 'Wilt u er extra garantie bij?' Voor 'maar' 120 euro ben je er drie jaar van verzekerd dat je geen gedoe hebt als ie het begeeft. Doen of niet? Je hebt maar een paar seconden om te beslissen, maar - stop de film - op dat moment schiet er van alles door je hoofd en heb je heel wat af te wegen. Een paar jaartjes verlengen voor 10 à 15 procent van de aanschafprijs is wel zo verstandig, toch? Maar hé, zit er dan geen garantie op als je er zo mee de deur uitloopt?

1. Wettelijke garantie heb je altijd.

Quote Heb je die keukenmachine gebruikt zoals in de handleiding beschreven, maar vertoont 'ie kuren? Dan heb je recht op reparatie, een nieuw product of je geld terug Ja, natuurlijk zit er al garantie op. Twee soorten zelfs: de wettelijke garantie en de fabrieks- of verkopersgarantie. De wettelijke garantie houdt in dat je altijd recht hebt op reparatie, vervanging of geld terug als een product niet naar behoren functioneert. Want als koper heb je recht op een 'deugdelijk product', dat je een bepaalde tijd zonder problemen moet kunnen gebruiken waarvoor het is bedoeld. Wat 'deugdelijk' is, verschilt per product. Van een waterkoker mag je niet verwachten dat ie het zes meter onder de zeespiegel ook doet, maar van een duikhorloge wel.



Een product is ondeugdelijk als het is beschadigd, niet of onvoldoende functioneert of incompleet is. Heb je die keukenmachine gebruikt zoals in de handleiding beschreven, maar vertoont ie toch vreemde kuren? Dan heb je recht op reparatie, een nieuw product of je geld terug. Maar gaat het apparaat kapot door je eigen toedoen, dan geldt de wettelijke garantie niet. Als de plakkerige toetsen van je nieuwe laptop niet goed meer aanslaan omdat er cola overheen is gegaan, dan kan je op deze garantie geen aanspraak doen.

2. Hoe lang moet een apparaat het zonder mankeren doen?

Dat hangt van het apparaat af. Er bestaat in Nederland geen vaste termijn voor wettelijke garantie, omdat de levensduur per product verschilt. Een verkoper kan je zo vertellen hoe lang een aankoop mee zou moeten gaan. Laat toezeggingen over die levensduur als het even kan bij aankoop vastleggen.

In elk geval is er wel een vaste termijn voor de bewijslast: zes maanden. Als binnen een half jaar een mankement optreedt, gaat de wet ervan uit dat het product niet deugt. Als de verkoper meent dat het euvel het gevolg is van verkeerd gebruik, moet hij dat zien aan te tonen Na die zes maanden ligt dat anders. Dan moet je als kóper aantonen dat het probleem niet jouw schuld is om op de wettelijke garantie aanspraak te kunnen maken. Die bewijslast geldt niet als een product nog onder de fabrieks- of verkopersgarantie valt.

3. Wat heb je aan de fabrieksgarantie?

De fabrieks- of verkopersgarantie wordt standaard bij een product geleverd en kun je zien als aanvulling op de wettelijke garantie. Een verlenging van de periode waarin je zonder discussie met een defect product bij het verkooppunt terecht kunt.

Voor deze garantie geldt wel een vaste termijn, bepaald door de fabrikant of verkoper. Bijvoorbeeld één jaar. Binnen die periode hoef je dan niet aan te tonen dat het mankement je eigen schuld is. Doet een probleem zich na dat jaar voor, dan kun je je nog steeds beroepen op de wettelijke garantie. Maar dan moet je weer wel kunnen aantonen dat het defect niet jouw schuld is.

4. Ga terug naar de verkoper, niet de fabrikant

Als een apparaat het niet goed (meer) doet, ga dan altijd eerst naar het verkooppunt, want daar heb je een koopovereenkomst afgesloten. De verkoper moet voor de oplossing zorgen, niet de fabrikant.

Weigert een winkelier een verzoek tot reparatie omdat de garantie is verlopen, dan is dat in veel gevallen nog geen einde verhaal. Waar het dan om draait, is of een product (buiten jouw schuld) defect is geraakt nog in zijn economische levensduur zit. In dat geval mag je verwachten dat het wordt hersteld of vervangen.

Op consuwijzer.nl/elektronica/garantie/extra-garantie-bijkopen vind je diverse voorbeeldbrieven om een verkoper schriftelijk om herstel of vervanging te verzoeken als je daar binnen de wettelijke garantie recht op meent te hebben. Houdt de winkelier voet bij stuk, benader dan Consuwijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt.

5. Oh ja, er liggen ook nog wat polissen in de la

Je zal het misschien niet direct bedenken als je met die laptop in de winkel staat, maar wellicht heb je ook nog een verzekering lopen die wat risico's afdekt. Een standaard inboedelverzekering kan al uitkomst bieden bij bijvoorbeeld diefstal of schade bij inbraak. Maar de allrisk-variant dekt ook ongevalletjes in huis. En aanvullend heb je ook nog de buitenshuisdekking, voor spullen die je vrijwel altijd bij je hebt en dus ook ergens anders kapot kunnen gaan, zoals je smartphone of die nieuwe laptop.

Loop daarom voordat je een nieuw apparaat koopt goed je polis(sen) na om te bepalen in hoeverre je op een bestaande verzekering kunt leunen.

6. Zo'n bijkoopgarantie, wat biedt die extra?

Goed, je hebt dus de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie. En wellicht een uitgebreide inboedelverzekering. En dan komt die verkoper nog met een bijkoopgarantie voor de laptop aan. Dat kan nog steeds handig zijn. Het gaat er maar om wat die daadwerkelijk nog meer te bieden heeft. Bijvoorbeeld als er een schadeverzekering aan gekoppeld is. In veel gevallen heb je dan met je kleverige toetsen wel recht op reparatie. Of als je hem hebt laten vallen.

In de praktijk wordt bijkoopgarantie vaak aangeboden met de belofte van jarenlang kosteloze reparatie of vervanging. Geen lastige discussies of formele verzoeken, met een garantiebewijs in de hand gaan ze vaak direct aan de slag. Stel, de laptop begeeft het na vier jaar. Dat is te snel, maar de verkoper staat dan in zijn recht om hem slechts tegen dagwaarde te vergoeden. Onder een goede bijkoopgarantie ben je echter verzekerd van de nieuwprijs.

7. Doen of niet?

De afweging is als bij elke andere vorm van verzekering: biedt de extra garantie afgezet tegen de kosten voldoende voordelen? Wat is de kans op een defect? Zijn er risico's die je niet wil of kan dragen? Uiteindelijk is dat een persoonlijk afweging.

Heb je achteraf spijt van een 'doe maar', dan bieden diverse winkels de mogelijkheid de bijkoopgarantie binnen 14 dagen ongedaan te maken. Bij online aankopen heb je zelfs standaard het recht de bijkoopgarantie binnen twee weken te annuleren.

Vragen?