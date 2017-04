Geld overmaken met Pasen? Vergeet het maar

De Europese Centrale Bank (ECB) is vijf dagen op slot vanwege Goede Vrijdag, weekend en Pasen. Dinsdag beginnen ze daar weer te werken.

Nou en, ik maak mijn geld toch op een Nederlandse rekening over?

Al het betalingsverkeer loopt via de ECB, ook dat tussen Nederlandse banken. Bij de ECB bekijken ze alle transacties en zorgen ze dat het geld op de juiste rekening terechtkomt. Dat doen ze een paar keer per dag, maar de laatste keer is om 15.00 uur.