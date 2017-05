Gezocht: zzp'er die gratis wil werken

Zzp-deskundige Hugo-Jan Ruts wijst erop dat zzp’ers vaak een zwakke onderhandelingspositie hebben. ,,Je kunt als zzp’er stoer zeggen: dat pik ik niet. Maar er is er altijd wel eentje die het toch doet. En dan heeft een opdrachtgever niet per se de beste kandidaat voor de klus.’’



Voor de Rabobank is een gratis inwerkperiode echter standaard. ,,Dit beleid is in lijn met wat in de markt gebruikelijk is, ook buiten de financiële sector’’, zegt Nanne van Nunen van de Rabobank. ,,Bij zzp’ers in de IT gaat het meestal om langdurige opdrachten, waarbij commitment van de zzp’er verwacht mag worden.’’