Gezworen vijanden vechten gasbesluit aan bij rechter: we weten het niet meer

Normaal staan ze recht tegenover elkaar, de NAM aan de ene kant en de Groningers en de milieubeweging aan de andere. Morgen, bij de Raad van State in Den Haag, hebben ze echter een gezamenlijk doel: het gasbesluit van minister Kamp onderuit halen. Beide partijen twijfelen aan zijn onderbouwing.

Dit voorjaar besloot minister Kamp dat de gaskraan verder dicht moet. Vanaf komend gasseizoen mag er, uitzonderingen daargelaten, niet meer dan 21,6 miljard kuub gas per jaar gewonnen worden uit de Groningse bodem. Dat plafond geldt voor vijf jaar.

Het gasbesluit kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Aanvankelijk ging Kamp voor 24 miljard per jaar. Hij veranderde van gedachten toen er begin dit jaar weer meer aardbevingen plaatsvonden. Belangrijke onderbouwing voor de aanpassing vormde daarnaast een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de toezichthouder.

Tegengestelde belangen

Aan dat advies zullen morgen in de rechtszaal - en misschien ook vrijdag, de verwachting is dat het een lange zit wordt - de nodige woorden gespendeerd worden. Zowel door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), het bedrijf dat het gasveld in Groningen exploiteert, als door de bewoners en milieuverenigingen. Beide partijen vinden namelijk dat het Kamps verhaal niet bepaald sterker maakt.

En dat is opmerkelijk, want heel sec gesteld zijn de belangen van de NAM en de Groningers compleet tegengesteld: de NAM wil het gas uit de bodem halen, de Groningers willen het gas in de bodem houden.

Wat heeft het SodM dan gezegd? Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat de toezichthouder het ook niet meer weet. Welk niveau van gaswinning er ook gekozen wordt: de effecten op de bodem zijn met de huidige kennis niet te voorspellen. Of, in rapportentaal: 'Er [is] geen model dat kan voorspellen bij welk productieniveau de seismische risico's overeenkomen met de veiligheidsnormen.'

Quote Als je niet weet wat de effecten zijn van een bepaald winningsniveau, hoe kun je zo'n niveau dan voor vijf jaar vastleggen? Jorien de Lege, Milieudefensie

Modellen 'voldoen'

De NAM was hierdoor nogal in zijn wiek geschoten, liet het bedrijf twee weken terug weten. Want de modellen waarvan voorheen gebruik werd gemaakt, die kwamen nou juist uit hun koker. En ze voldoen prima, stelt NAM-directeur Gerard Schotman. ,,Wij zijn van mening dat met de huidige gaswinning wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnorm.''

Nu is volgens Schotman een situatie ontstaan 'waar niemand bij gebaat' is. ,,De NAM vindt het niet acceptabel dat wel wordt toegestaan dat wij doorgaan met produceren, terwijl zowel de minister als de toezichthouder aangeven dat niet kan worden vastgesteld dat er voldaan wordt aan de veiligheidsnorm. Het is voor ons cruciaal om te weten binnen welke kaders wij moeten blijven.''

Volledig scherm NAM-baas Gerard Schotman. © AD/Roel Dijkstra

Rode vlag

De tegenstanders zien in het SodM-oordeel iets heel anders: een rode vlag. ,,Als je niet weet wat de effecten zijn van een bepaald winningsniveau, hoe kun je zo'n niveau dan voor vijf jaar vastleggen?'', vraagt Jorien de Lege, campagneleider bij Milieudefensie, zich af. ,,We lopen gewoon tegen de grenzen aan van wat we weten, dat laat de toezichthouder zien. Vergelijk het met een mengkraan. Je draait een beetje aan de warme kraan, een beetje aan de koude, en hoopt maar dat je je vingers niet brandt.''

De inzet van Milieudefensie, dat voor de Raad van State samen optrekt met onder meer de Groninger Bodem Beweging, de Waddenvereniging en 51 inwoners van Groningen, is een nieuw gasbesluit waarin de gaskraan verder dicht gaat. ,,Eerst naar 16 miljard kuub, en op termijn naar nul.''

Om dat laatste doel ooit te bereiken moet Nederland zich wel een stuk actiever opstellen, zegt De Lege. ,,Nu wordt er altijd gepraat over leveringszekerheid, maar niemand weet hoeveel gas er nou echt nodig is. Wat gebeurt er als je de gasvraag van huishoudens actief terugdringt? Daar is nog steeds geen goed plan voor. Een met gas verwarmd huis voor de inwoners van Nederland is nog steeds belangrijker dan de veiligheid van de Groningers.''