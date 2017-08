Google ontslaat werknemer die omstreden gender-memo schreef

James Damore bevestigt tegenover Reuters dat hij op straat is gezet. Hij schreef een interne memo waarin hij betoogt dat sekseverschillen in de technologische sector voortkomen uit biologische verschillen. 'De verdeling van voorkeuren en vaardigheden van mannen en vrouwen zijn gedeeltelijk te wijten aan biologische oorzaken. Deze biologische verschillen kunnen verklaren waarom we geen gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen zien in technologie en in leidinggevende posities', zo schreef Damore vorige week.



Het betoog lekte uit en kwam Google op enorme kritiek te staan. Het bedrijf liet al snel weten dat de ideeën in de memo niet het bedrijfsstandpunt zijn. Google geeft geen toelichting op het ontslag maar een interne mail over de zaak lekte uit en daarin zegt topman Sundar Pichai dat delen van de memo in strijd zijn met de gedragscode van het bedrijf. Damore laat weten dat hij alle mogelijke juridische middelen onderzoekt om zijn ontslag aan te vechten.