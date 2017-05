'Honderden boeren naar rechter om slacht melkkoeien te voorkomen'

De rechtbank in Den Haag bepaalde vorige week dat zo'n zestig melkveehouders geen koeien hoeven op te doeken om het mestoverschot terug te dringen. De groep boeren had een kort geding aangespannen om te worden vrijgesteld van het zogeheten fosfaatreductieplan van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw).

De rechter concludeerde dat zij inderdaad onredelijk hard zijn getroffen. De boeren hadden al geld in uitbreiding van hun bedrijf gestoken voordat Van Dam de melkveesector verplichtte de veestapel in te krimpen. Het gaat om boeren die de mest van hun koeien kwijt kunnen op hun eigen grond. Ook een aantal biologische boeren is in het gelijk gesteld, omdat zij volgens de rechter niet hebben bijgedragen aan het mestoverschot.

Zeldzame runderrassen

Met de uitspraak staat het fosfaatreductieplan op losse schroeven. Onlangs werd ook al bekend dat boeren die vleeskoeien en zeldzame runderrassen houden geen dieren hoeven op te ruimen. Als ook 'gewone' melkveehouders massaal gaan procederen, is het de vraag of het mestoverschot dit jaar kan worden beperkt. Dat is nodig omdat Nederland zijn uitzonderingspositie in Europa dreigt kwijt te raken. De straf die Brussel voor het overtreden van milieuregels kan opleggen, zou een economische ramp betekenen voor de melkveesector.



Van Dam maakt vrijdag bekend of hij tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank in hoger beroep gaat. Dat ligt voor de hand, liet hij al weten aan de Tweede Kamer.