Honderden euro’s voor een smartphone die niet lang heel blijft

Luxe materiaal

Chris Broesder van Tweakers doet veel reviews van smartphones. Hij vindt het resultaat van de valtest met de Samsung niet vreemd. ,,De telefoon is van glas, en dat blijft een kwetsbaar materiaal. Er wordt toch voor gekozen omdat het luxe uitstraalt, terwijl plastic goedkoop lijkt. Sommige merken stappen over op metaal, omdat dat steviger lijkt te zijn.” Of de materiaalkeus snel zal veranderen, is de vraag. ,,Keramiek is een optie, maar dat is veel lastiger te maken. Op dit moment is er geen beter alternatief voor glas.”