Hoogopgeleide flexwerker krijgt vaker vaste baan dan laagopgeleide

Het CBS baseert zich op onderzoek naar 686.000 werknemers die in 2012 begonnen met flexwerk. Van die groep stroomde 26 procent in drie jaar door naar een vaste aanstelling. Bijna 20 procent had na drie jaar nog een flexbaan of zat tussen twee tijdelijke banen in, 29 procent kreeg een uitkering, een vijfde kwam in een situatie zonder werk of uitkering en 7 procent ging aan de slag als zelfstandige.

Mariette Patijn van FNV ziet de cijfers in de praktijk terug. ,,We herkennen dat we stevig moeten onderhandelen over iedere vaste baan voor met name functies als beveiligers, in de logistiek en in de productie in fabrieken'', zegt ze in een reactie.