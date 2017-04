'Horlogemaker Breitling verkocht voor 800 miljoen euro'

In november kwamen voor het eerst berichten naar buiten dat Breitling te koop zou staan. In 2016 draaide het ruim 130 jaar oude Breitling een omzet van circa 420 miljoen Zwitserse frank, omgerekend een kleine 390 miljoen euro. Investeerder CVC Capital zal zich waarschijnlijk met Breitling richten op de toegenomen vraag naar de horloges in China.