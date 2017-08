Hudson's Bay onthult openingsdata voor september

Er was veel onduidelijkheid over de opening van de nieuwe warenhuizen, die zelfs al een paar keer werd uitgesteld. De Canadese warenhuisketen bracht eerder bijvoorbeeld naar buiten dat de Amsterdamse winkel al midden augustus open zou zijn.

De zogeheten 'flagship store' gaat in de hoofdstad op het Rokin al open op 5 september, maar krijgt pas op 19 september een feestelijke opening. Later in die maand volgen nog zeven andere winkelopeningen voor Hudson's Bay, op plekken waar voorheen warenhuizen van de failliete keten V&D zaten. De warenhuizen in Leiden, Breda, Maastricht, Almere, Zwolle, Tilburg en Den Bosch openen allemaal tussen 12 en 21 september.

Saks

Hudson's Bay opent ook twee winkels van de formule Saks OFF 5th. Die keten gaat grote merken met kortingen aanbieden, maar moet wel een aantrekkelijke winkelervaring bieden. De Rotterdamse Saks OFF 5th opent gelijk met de Hudson's Bay-vestiging op 7 september en komt in hetzelfde pand aan de kop van de koopgoot. De vestiging in Amsterdam komt in de Kalvertoren en gaat in november open.