Hudson's Bay opent vandaag: ambitieus, luxe en stijlvol

Vrouwen

Hoewel de ceo's van De Bijenkorf en Hudson's Bay hardnekkig blijven benadrukken dat ze enkel webwinkels als concurrentie zien en dat hun warenhuizen niet op elkaar lijken, is de overeenkomst treffend. Zowel qua indeling en uitstalling als op het gebied van aanbod van de grotere merken.



De verschillen zitten vooral in de wat goedkopere producten. Naast Chanel, Dior, Mac en Gucci biedt De Bijenkorf Rituals aan terwijl Hudson's Bay Urban Decay promoot. Wie schoenen zoekt, kan er een stel gebloemde platformsandalen van Circus vinden voor 79 euro, maar ook futuristische, witte instappers met plastic hak van Maison Margiela voor 540 euro.



Op het tassenfront bieden de Canadezen wel iets aparts: Lxr & co handelt in tweedehands - of liever 'eerder verkochte' - designermodellen van ontwerpers als Hermes en Louis Vuitton.