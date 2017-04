Huisdier in een ei: de Tamagotchi is terug!

Ben je geboren in of rond de jaren 90? Dan heb je hem waarschijnlijk niet kunnen missen. De Tamagotchi. De digitale huisdieren in de gestalte van een eivormige sleutelhanger waren niet van de Nederlandse schoolpleinen weg te slaan. Nu, 20 jaar later, is de Tamagotchi terug van weggeweest.

De eerste originele Tamagotchi werd in 1996 in Japan op de markt gebracht en won al snel enorm aan populariteit. Voor zover bekend werden er wereldwijd ruim 80 miljoen digitale huisdiertjes verkocht.

De Japanse producent Namco Bandai, ook bekend van de Power Rangers, heeft zijn gevierde gadget afgelopen week nieuw leven ingeblazen. Het ontwerp van de nieuwe sleutelhanger (die het ook leuk deed aan het lusje van je broek) is nagenoeg hetzelfde gebleven. Het enige verschil is dat de nieuwe Tamagotchi een vierkant scherm hebben en dat het ontwerp een stuk kleurrijker is.

Verzorgtrend

Eind jaren 90 daalde de populariteit van de Tamagotchi weer, maar de trend van het verzorgen van digitale huisdieren was gezet. Onder meer Nintendo speelde in op het succes. Populaire computerspellen, zoals The Sims, hadden allemaal wat weg van het originele Tamagotchi-idee.

Het is niet de eerste keer dat wordt geprobeerd de Tamagotchi weer nieuw leven in te blazen. In 2008 en in 2009 werden er al varianten op het speelgoedei bedacht, maar beiden weken veel al van het origineel en hadden veel meer functies. De Tamagotchi die nu op de markt is gebracht, is nagenoeg hetzelfde als het origineel uit 1997.

Kamergotchi

Eind februari lanceerde programmamaker Arjen Lubach in Nederland de app Kamergotchi waarmee mensen een lijsttrekker konden verzorgen in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen. De app, waarin politici onder meer aan de lopende band klaagden dat ze honger hadden en er vervolgens de brui aan gaven, werd in korte tijd een enorm succes.

De echte politici konden de nieuwe rage ook wel waarderen. 'Heb ik weer... een huilbaby', twitterde staatssecretaris Klaas Dijkhoff over zijn virtuele Geert Wilders.

Volledig scherm Geert Wilders hoopt dat er goed voor hem gezorgd gaat worden. © ANP

Japan