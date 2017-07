Ict heeft twee gezichten

Trend in autoland: tweedehandsje leasen in Bossche binnenstad

28 juli DEN BOSCH - Het is een voorzichtige trend in autoland: de showroom in de binnenstad. Vorig jaar opende Autobedrijf Van den Udenhout in Den Bosch al een tijdelijke winkel in het toen leegstaande V&D-pand, en nu is pal tegenover ProLease neergestreken.