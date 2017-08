'Ik vind het lekker om het hele jaar door te werken'

doorwerken in de vakantieDe zomer is dé tijd om de teugels te laten vieren. Maar sommigen grijpen deze maanden juist aan om door te werken, uit passie, behoefte aan een rustig kantoor of tegen wil en dank. Vandaag een nieuw deel in de serie Doorwerken in de vakantie .

In Spanje een huis huren met zwembad en dan de hele zomer aan een script werken. Het klinkt als een droom, maar toch is het keihard buffelen voor Ronald Hünneman (55), die deze zomer werkt aan een script van zijn theatervoorstelling, twee boeken én een artikel.

Waar schrijft Hünneman zoal over? Het filosofische artikel dat hij in juli maakte, gaat over hedonisme, een manier van leven die genot als hoogste doel heeft. Het komt in de buurt van zijn eigen leefwijze. Zijn keuze om deze zomer een woning te huren in het dorpje Albuñuelas, dichtbij Granada, is dan ook niet toevallig.

Quote Dagelijks geniet ik van mijn siësta ,,Ik zit ik nu helemaal in het Spaanse ritme, dus geniet ik dagelijks tussen twee en vijf van mijn siësta. Ik had ook naar Texel kunnen gaan, maar dan had ik het weer, de andere cultuur, de sfeer en dit fijne Spaanse levensritme gemist."

Máár dat betekent niet dat hij het rustig heeft: ,,Af en toe werk ik keihard." Het zonnige berglandschap helpt hierbij. ,,In Spanje kan ik mijn Nederlandse leven loslaten. Ik had mijn tablet meegenomen om de krant te lezen, maar weken later heb ik hem nog steeds niet aangeraakt. Thuis zou ik me tussendoor geroepen voelen om de heg te knippen of de achterdeur te schilderen, maar dat hoeft hier niet."

Bewust

Werkt hij in de zomermaanden alleen omdat er nu simpelweg tijd voor is? ,,Nee, ik heb er echt voor gekozen. Ik vind het heel lekker om het hele jaar door te werken."

Quote Af en toe werk ik keihard Behalve zijn artikel schrijft Hünneman deze maanden twee boeken, waarvan een over sociale cognitie. ,,Dat is gebaseerd op een lezing die ik bijna tweehonderd keer heb gegeven, over mijn ervaringen met jongeren in het speciaal onderwijs, werkloze volwassenen, als universiteitsdocent en op Tinder. Steeds weer vroegen mensen wanneer ik er een boek van ging maken. Dat doe ik nu, omdat ik die lezing niet tot in de eeuwigheid kan geven, en de boodschap erg belangrijk is."

Hünneman weet zijn ideeën vaak humoristisch over te brengen, waarmee zijn cabaretvoorstelling 'De Flutfilosoof' een logische vervolgstap lijkt. ,,Die show gaat over de onmogelijke zoektocht van mensen naar hun identiteit, naar wie ze werkelijk zijn."