ING: koopwoningen worden steeds minder betaalbaar

De stijgende prijzen zijn volgens de bank te wijten aan de hoge vraag naar woningen die de komende jaren zal aanhouden. Ook verwacht ING dat het woningaanbod afneemt. Dat komt doordat het vertrouwen in de woningmarkt onder kopers hoog blijft, terwijl woningen die net op de markt komen steeds sneller worden verkocht. Vooral in de grote steden is het aanbod sinds 2012 enorm teruggelopen. Daar blijven de prijzen ook hoog, vooral vergeleken met wat minder populaire regio's. Kopers kunnen voor de gemiddelde prijs van een woning van 56 vierkante meter in Amsterdam in Heerlen en Delfzijl ruim drie keer zo veel vierkante meters kopen voor hetzelfde bedrag.

Idioterie

,,Het is idioterie op de woningmarkt'', zei Pico Wilbrenninck van PICOW Makelaardij eerder tegen deze krant. Zijn belangrijkste advies aan potentiële huizenkopers was toen om niet mee te gaan met die gekte in de woningmarkt. ,,Denk echt twee keer na voordat je gaat overbieden. Ga liever in een wijk wat meer buiten het centrum van de stad wonen waar je tenminste nog voor een scherpere en aantrekkelijke prijs een huis kunt kopen.''



Volgens de ING blijft voor doorstromers de betaalbaarheid van een nieuwe woning nog prima op orde. Zij kunnen immers een deel van hun hypotheek financieren met het geld dat zij aan de verkoop van een vorig huis hebben overgehouden en nemen vaak oude rechten mee. Judith Greve van PICOW Makelaardij raadt daarom aan iedereen aan om voldoende te sparen voordat de hypotheek wordt afgesloten. ,,30 jaar geleden was het niet anders, toen moest je ook een een gedeelte zelf bijleggen. Ook in de huidige markt maak je het jezelf een stuk makkelijker in de onderhandelingen als je eigen geld inlegt en een lagere hypotheek neemt.''