iPhone-verkoop daalt: begin van het einde?

Smartphone-trendApple verkoopt minder iPhones dan verwacht. Het aantal verkochte telefoons daalde naar 50,8 miljoen in het eerste kwartaal, terwijl in diezelfde periode vorig jaar nog 51,2 miljoen smartphones werden verkocht. Het zou volgens het techbedrijf komen doordat klanten wachten op de nieuwe versie, die in het najaar uitkomt. Klopt dit, of is de iPhone binnenkort achterhaald?

Hoewel de omzet en de winst in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar beide rond de 5 procent hoger uitvielen dan in 2016, is de terugloop van de smartphoneverkopen duidelijk. Apple brengt in een persbericht naar buiten dat de oorzaak te vinden is in de geruchten rond de nieuwe smartphone. Is dat een sterk staaltje propaganda, of kan het kloppen dat mensen wachten op de nieuwe iPhone-editie?

Volgens smartphone-expert Chris Broesder van technologiewebsite Tweakers is dat laatste niet onwaarschijnlijk. ,,Ik kan me voorstellen dat je even wacht op het beste dat Apple te bieden heeft. Het is al zo’n 2,5 jaar geleden dat er een écht nieuw ontwerp uitkwam, en dat was de iPhone 6. Het gerucht gaat dat er dit jaar, tien jaar na het uitkomen van de allereerste Apple smartphone, echt een bijzondere editie in een heel nieuw design uitkomt.”

Een volwassen smartphone

De roddels over het bedrijf lijken het succes dus nogal tegen te werken. Of is er ook een andere oorzaak voor de teruglopende verkopen? Broesder: ,,Apple had als een van de eerste bedrijven een ‘volwassen’ smartphone, maar concurrenten zoals Android-smartphones van bijvoorbeeld Samsung zijn sinds een paar jaar ook zover. Hun telefoons zijn nu ook heel goed. Daardoor vlakt de verkoop van de iPhone mogelijk ook wat af.”

Broesder verwacht overigens niet dat de iPhone hierdoor zal verdwijnen. ,,Apple moet dan de telefoons echt te duur maken, of een fout maken zoals met de Samsung Galaxy Note 7, die een ontploffende batterij bleek te hebben. Mensen die een iPhone hebben, zijn heel trouw. Ze kopen vaak blind de nieuwe editie.”

