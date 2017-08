'Japanse bank verruilt Londen voor Amsterdam'

BrexitDe 'Amsterdamse' plannen van MUFG, de grootste bank van Japan, lijken steeds concreter te worden. The Financial Times meldt dat de Japanners een deel van hun Londense vestiging, de investeringsbank, willen verplaatsen naar Amsterdam.

Reden voor de verplaatsing van een deel van de activiteiten naar het Europese vasteland is de brexit. Om toegang te houden tot de Europese markt, moeten de Japanners vanuit het EU-gebied kunnen werken. In eerste instantie zou het om minder dan 100 banen gaan, later wellicht meer. De investeringsbank van MUFG helpt bedrijven om hun investeringsplannen te financieren.

Zelf wil Mitsubishi UFJ Financial Group, zoals de bank voluit heet, niets bevestigen. ,,We bekijken onze opties en de noodzaak om een nieuwe vestiging binnen de EU te openen. Maar totdat we een definitief besluit hebben genomen, kunnen we geen uitspraken doen over specifieke plannen.''

Europees hoofdkantoor

In november werd al bekend dat MUFG zijn Europese hoofdkantoor in Amsterdam uitbreidt vanwege de brexit. Een verdere aanwezigheid van de Japanse reus, die alleen in Londen al werk biedt aan 2.100 mensen, zou welkom nieuws zijn voor de hoofdstad, en ook voor Nederland. Tot nu toe slaagden buitenlandse steden als Frankfurt, Parijs en Dublin er beter in om grote banken die op drift zijn door de brexit binnen te halen. Vooral de Duitsers scoren goed met onder meer Citigroup, Morgan Stanley en drie Japanse banken.

Nederland haalde tot nu toe vooral kleinere bedrijven binnen, bijvoorbeeld op het gebied van fintech, financiële technologie. Samen zijn die goed voor 730 banen, zei minister Kamp een maand geleden.

Wat Nederland dwarszit bij het binnenhalen van de echt grote jongens, is de bonuswetgeving. Die bepaalt dat maximaal 20 procent van het vaste salaris als bonus mag worden uitgekeerd. In het buitenland zijn de regels veel soepeler.

Expats

Steeds meer banken doen nu hun toekomstplannen uit de doeken. De Bank of England, de centrale bank van Engeland, heeft daar ook op aangedrongen. Kajsa Ollongren, de D66-wethouder die in Amsterdam verantwoordelijk is voor het economisch beleid, heeft goede hoop dat meer bedrijven naar Nederland komen. ,,Parijs is een geweldige stad, maar voor ondernemers is Frankrijk weleens wat moeilijk", zei ze onlangs in een interview. ,,Frankfurt is interessant om er te werken vanwege de Europese Centrale Bank die er zit, maar om er te wonen? Vraag dat maar aan de expats die naar Amsterdam komen."