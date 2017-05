Jarig Center Parcs investeert in buitenlandse groei

woningmarkt Wonen in grote steden steeds moeilijker voor middeninkomens

9 mei Een huis kopen in de grote steden wordt steeds lastiger voor middeninkomens. In Amsterdam is het bijvoorbeeld al heel normaal dat kopers tussen de 50.000 en 70.000 euro zelf inleggen. Ook wordt daar een kwart van de woningen zonder hypotheek gekocht. Dat blijkt uit een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) over de woningmarkt. Er is dan ook wel sprake van oververhitting, maar niet van een bubbel, concludeert DNB.